et AFP

publié le 25/05/2018 à 17:39

Les Bleus ne jeûnent pas en ce mois de mai. Aucun des 23 joueurs de l'équipe de France convoqués pour la Coupe du monde "ne fait le ramadan", a affirmé vendredi 25 le milieu offensif lyonnais Nabil Fekir, en conférence de presse à Clairefontaine.



Le ramadan qui consiste notamment à jeûner du lever au coucher du soleil est un paramètre important dans la préparation d'une compétition internationale comme la Coupe du Monde. Mais Nabil Fekir a tout de suite évacué la question en cette période de jeûne musulman : "On la gère très bien. Personne ne fait le ramadan. Chacun est libre de ses choix. Maintenant on est en équipe de France, on profite", a-t-il affirmé face à la presse.

Le ramadan a débuté le 17 mai dernier et s'achèvera par l'Aïd el-Fitr, la "fête de la rupture du jeûne", autour du 15 juin cette année. Il coïncide donc cette année en pleine période de préparation des équipes nationales pour le Mondial en Russie qui débute le 17 juin prochain.