Nabil Fekir et les Bleus à Clairefontaine le 7 novembre 2017

publié le 17/05/2018 à 21:21

Le verdict est tombé. Nabil Fekir, Lucas Hernandez, Steven Nzonzi ou Florian Thauvin font partie de la liste tant attendue des 23 de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde en Russie (14 juin-15 juillet), aux côtés des Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Hugo Lloris... Alexandre Lacazette, Adrien Rabiot ou Lucas Digne, eux, sont relégués au rang de suppléants, au nombre de 11.



Ces derniers, au contraire des années précédentes lorsqu'ils étaient nommés réservistes, ne ne débuteront pas la préparation à Clairefontaine. 22 des 23 sélectionnés y sont attendus mercredi 23 mai. Raphaël Varane, qui dispute la finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid samedi 26 mai à Kiev face à Liverpool, arrivera dans la foulée.

Deux jours après cette finale, les Bleus disputeront le premier des trois matches amicaux au programme de cette préparation. Ce sera donc le lundi 28 mai au Stade de France face à l'Irlande. Il y aura ensuite un France-Italie à Nice le vendredi 1er juin et un France-USA à Lyon le samedi 9 juin.

Départ pour la Russie le 10 juin

La date butoir pour l'envoi de la liste définitive à la FIFA est le lundi 4 juin. Jusque-là, les suppléants doivent se tenir prêt. Jusqu'à 24 heures avant l'entrée en lice au Mondial, contre l'Australie le samedi 16 juin (12h), un joker médical pourra être appelé.



Les Bleus s'envoleront pour la Russie et leur hôtel d'Istra le mardi 10 juin. Après l'Australie, ils se frotteront dans le groupe C au Pérou le jeudi 21 juin (17h) et au Danemark le mardi 26 juin à 16h.