publié le 17/05/2018 à 19:00

L'heure du verdict a sonné, celui du soulagement pour les uns, de l'aboutissement d'une saison voir d'une carrière pour d'autres, d'une immense déception pour les laissés-pour-compte. Ceux dont le nom apparaîtra ne seront pas encore champions du monde, bien sûr. Mais pour eux, l'aventure commence réellement. Avec comme objectif suprême la finale du dimanche 15 juillet à Moscou.



Ce sont donc 23 noms que Didier Deschamps doit égrener, 3 gardiens et en théorie 8 défenseurs, 6 milieux et 6 attaquants. 7 ou 8 autres joueurs seront appelés en tant que réservistes, afin de pallier à un ou plusieurs forfaits d'ici au 4 juin, date limite de dépôt de la liste finale à la FIFA.

Les Bleus se réuniront à Clairefontaine mercredi 23 mai pour débuter leur préparation. Ils joueront en amical contre l'Irlande au Stade de France le lundi 28 mai, face à l'Italie à Nice le vendredi 1er juin puis à Lyon contre les États-Unis le samedi 9 juin. Au 1er tour du Mondial, ils défieront l'Australie le samedi 16 juin (12h), le Pérou le jeudi 21 juin (17h) et le Danemark le mardi 26 juin à 16h.

Le film de la soirée :

19h29 - Pour l'Euro 2016, Deschamps avait initialement pris Lloris, Mandanda et Costil dans les buts, Jallet, Évra, Varane, Koscielny, Sagna, Digne, Mangala et Mathieu en défense, L. Diarra, Cabaye, Kanté, M. Sissoko, Matuidi et Pogba au milieu, Payet, Griezmann, Giroud, Martial, Coman et Gignac en attaque. Rami, Umtiti et Schneiderlin, avaient remplacé Varane, Mathieu et Diarra.



19h22 - "Est-ce que je pars à la guerre avec ces joueurs ?", doit se demander Deschamps selon Lizarazu.



19h15 - Pour mémoire, voici la dernière liste de Deschamps pour les matches amicaux de fin mars :



Gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola

Défenseurs : Lucas Digne, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Laurent Koscielny, Benjamin Pavard, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphaël Varane

Milieux : N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso

Attaquants : Wissam Ben Yedder, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kylian Mbappé, Florian Thauvin



19h08 - Hernandez, Nzonzi, Fekir et Ben Yedder plutôt que Digne, Rabiot, Payet et Lacazette ? Avec Dembélé ? Sans Martial et Coman ? Retrouvez toutes les dernières interrogations.



19h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.