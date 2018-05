Adrien Rabiot "est grand, il sait ce qu'il fait", dit Nabil Fekir

publié le 24/05/2018 à 20:52

Il sera en bleu pour le mondial. Nabil Fekir va disputer la Coupe du Monde de football avec l'équipe de France en Russie : un premier match est prévu le 16 juin contre l'Australie. En attendant cette première rencontre, le joueur de 24 ans se prépare avec ses camarades : "On a hâte d'y être, on se sent bien et j'espère que tout le monde sera au top de sa forme".



Si Nabil Fekir est aussi prudent, c'est parce qu'il sort d'une longue période de convalescence : blessé en 2015 lors d'une rencontre avec le Brésil, il a dû travailler pour revenir à ce niveau. "C'était pas facile mais j'ai pas lâché, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai travaillé", confie-t-il au micro de RTL.

Cette nomination en équipe de France est aussi une récompense, pour un joueur qui a su garder les pieds sur terre malgré un très bon début de carrière. "C'est grâce à l'éducation que m'ont donné mes parents, explique Nabil Fekir. Ils m'ont appris à toujours rester humble, à toujours garder la tête sur les épaules et c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui".

Interrogé sur la décision d'Adrien Rabiot, qui refuse de figurer parmi les 11 suppléants, Nabil Fekir avoue ne pas la comprendre. "Moi personnellement j'aurais accepté (...) Chacun est libre de ses choix. On n'est pas là pour dire s'il a eu raison ou pas, il est grand, il sait ce qu'il fait", a-t-il déclaré, admettant que c'était, à son sens, "une erreur".



S'il joue actuellement sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, le jeune joueur n'exclut pas une suite de carrière à l'international et pourquoi pas à Liverpool : "Je suis lyonnais jusqu'en 2020 et après on verra. Dans la vie, il ne faut rien s'interdire". En attendant, il faut surtout lui souhaiter "une bonne préparation, pas de blessure et de faire un bon mondial".