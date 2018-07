publié le 11/07/2018 à 15:46

La popularité croissante de Kylian Mbappé risque d'être un peu plus discrète en Belgique, au lendemain de la victoire de la France face aux Diables rouges (1-0) mardi 10 juillet en demi-finale de la Coupe du Monde de football. L'amertume s'est fait quelque peu ressentir chez certains cousins belges à l'issue de la rencontre, mais la pépite de Bondy n'a pas manqué de leur répondre.



Certains supporters belges - des joueurs aussi, comme le gardien Thibaut Courtois - accusent Kylian Mbappé d'avoir pris son temps au-delà du raisonnable une fois le but tricolore marqué. Une ruse des plus classique qui permet de faire avancer le chronomètre sans laisser à l'adversaire une chance d'égaliser... Mais qui agace nécessairement le camp d'en face.

"Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, si je les ai offensés, je m'en excuse. Mais moi je suis en finale, voilà c'est tout", a réagi Kylian Mbappé en zone mixte à la fin du match. Le prodige de 19 ans disputera la finale de Coupe du Monde dimanche 15 juillet dans un état d'esprit qui ne semble pas être atteint par les remarques négatives. Il souhaite maintenant "gagner cette compétition".