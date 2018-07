publié le 12/07/2018 à 07:22

Si les Bleus remportent la finale de la Coupe du Monde 2018 dimanche 15 juillet contre la Croatie, ils empocheront 400.000 euros environ par joueurs. Tous les joueurs de l'équipe de France vont reverser toute ou une partie de leur prime à des associations.



Et le tricolore qui a montré la voix : le jeune Kylian Mbappé. Il avait était claire dès le début de la compétition en affirmant qu'il jouait pour son pays et qu'il n'avait pas besoin d'être payé pour cela. Le jeune attaquant reversera toutes ses primes à Premiers de Cordée, une association qui propose des initiations sportives aux enfants hospitalisés.

Pour Marc Hofer, son président, voir la France en finale est donc un double bonheur. "Lorsque Kylian a annoncé cette merveilleuse nouvelle pour nous et surtout pour les enfants, c'était un bonheur parce qu'encore plus de jeunes seront touchés par notre action", confie-t-il.

Et lorsqu'il a été annoncé que tous les Bleus suivraient Kylian Mbappé pour Marc Hofer, "cela a été merveilleux, on est très fiers d'eux parce qu'ils sont très privilégiés et ils savent rendre". Concernant les sommes reçues "cette année nous avons réussi à aider 5.000 enfants si l'an prochain on peut en aider 10.000 grâce à la prime de Kylian nous le ferons".