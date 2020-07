PSG : "La vérité, je ne voulais pas partir", concède Thiago Silva

publié le 23/07/2020 à 22:22

Son départ a un goût amer. Après huit années sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Thiago Silva n'a pas été prolongé et quittera la capitale à la fin du mois d'août. "La vérité, je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise, je la respecte et je la respecterai jusqu'à la fin", a déclaré le défenseur brésilien.

Le capitaine du PSG a fait ses adieux au Parc des Princes mardi 21 juillet, après un match contre le Celtic de Glasgow (4-0). "C'était un moment particulier pour moi. Ils ont demandé si je pouvais rester, mais ce n'est pas ma décision. Ce n'est pas non plus le moment de parler de ce sujet", a déclaré Thiago Silva, lors d'une conférence de presse à la veille de la finale de Coupe de France contre Saint-Étienne.

Le joueur âgé de 35 ans, dont le contrat expire fin août, se prépare à des semaines émotionnellement pleines et, cet été, à un triplé potentiel : Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des champions, qui serait historique. "J'ai seulement envie de passer un dernier moment ici avec un bon état d'esprit, car tout ce que le PSG m'a proposé depuis mon arrivée il y a huit ans, j'en suis très content", a poursuivi le Brésilien.