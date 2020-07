publié le 24/07/2020 à 20:00

L'AS Saint-Étienne défie le Paris Saint-Germain ce vendredi soir en finale de la Coupe de France. Un match qui se disputera devant un public restreint puisqu'en raison de la crise sanitaire, et du boycott de certains groupes de supporters, moins de 5.000 spectateurs parsèmeront les tribunes du Stade de France. Je ressens "de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude", explique Patrick Wolff, président de l'Association nationale des ligues de sport professionnel, invité de RTL Soir.

À quelques heures du coup d'envoi, "ces deux matches (avec la finale de la Coupe de la Ligue vendredi prochain ndlr), gardent une valeur de test par rapport à ce qui nous attend, c'est-à-dire un redémarrage avec une jauge pleine à compter du mois de septembre", précise-t-il.

"On ne peut pas vivre, y compris dans le foot, exclusivement des droits télévision", a insisté Patrick Wolff, inquiet sur une reprise normale du sport au mois de septembre. "Les droits télévisions représentent 85% des recettes du football, mais on peut aussi imaginer que les télévisions remettent en cause leur collaboration si les systèmes de huis clos venaient à continuer", alerte-t-il. "Si les compétitions n'ont pas redémarré au mois de septembre, cela va devenir extrêmement compliqué", conclut le président de l'Association nationale des ligues de sport professionnel.