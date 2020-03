publié le 03/03/2020 à 14:00

La dernière visite du PSG au Groupama Stadium de Décines-Charpieu pour un match de Coupe de France remonte au 6 février 2019. Il y a un peu plus d'un an, ce n'est toutefois pas l'Olympique Lyonnais que le club de la capitale était venu défier mais le FC Villefranche, club de National. Les amateurs avaient poussé les Parisiens en prolongation avant de s'incliner 3-0 sur des buts de Draxler, Diaby et Cavani, en 8es de finale.

Pour la première demi-finale de cette édition 2019-2020, mercredi 4 mars (21h10) c'est bien l'OL que les hommes de Thomas Tuchel retrouvent. L'équipe de Rudi Garcia espère conclure une semaine de rêve par un troisième succès de prestige devant son public. Mercredi 26 février, Lyon s'est payé la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo (1-0) en 8es de finale aller de Ligue des champions. Quatre jours plus tard, Saint-Étienne a pris l'eau (2-0) dans le 120e derby.

Ce troisième match entre Lyonnais et Parisiens cette saison (Paris a remporté les deux en Ligue 1, 4-2 à domicile, 1-0 à l'extérieur) est à suivre en direct à la télévision sur deux chaînes, France 2 et Eurosport 2. Il marquera le retour à la compétition de Neymar, à une semaine du match retour entre le PSG et Dortmund en Ligue des champions. Tuchel espère profiter de choc pour affiner les automatismes, sans qu'un nouveau joueur ne se blesse, en évitant la prolongation.

Les Verts face au tenant du titre

La deuxième demi-finale est prévue le lendemain, jeudi 5 mars (20h55), et ne sera proposée que par Eurosport 2. 16es de Ligue 1 après leur défaite à Lyon, les Verts de Claude Puel reçoivent le tenant du titre de cette Coupe de France, Rennes (3e du championnat). La finale doit se dérouler le samedi 25 avril au Stade de France.