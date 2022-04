Cristiano Ronaldo, footballeur accompli et père de famille nombreuse

Cristiano Ronaldo est sans aucun doute l'une des plus grandes stars du football moderne. Mais en plus d'une carrière pleine de succès, l'attaquant portugais de 37 ans est aussi le père d'une famille nombreuse. Celui qui, avec sa compagne Georgina Rodriguez, a récemment dû faire face au terrible drame de la perte d'un enfant nouveau-né, est désormais le père de cinq enfants.

Son fils le plus âgé porte le même prénom que son paternel : Cristiano Junior. Né en 2010, l'aîné de la fratrie, dont l'identité de la mère est toujours restée inconnue, suit par ailleurs les traces de son père, et fait désormais partie du centre de formation de Manchester United, le club où évolue actuellement le quintuple Ballon d'Or. La star des Reds Devils met par ailleurs régulièrement en scène des séances d'entraînement partagées avec son fils. Quelques années plus tard, Ronaldo va devenir père de deux nouveaux enfants : les jumeaux Éva et Mateo vont ainsi naître par mère porteuse en juillet 2017.

Mais entre temps, l'attaquant portugais va faire la rencontre de sa compagne actuelle Georgina Rodriguez, qui accouchera en novembre 2017 de leur premier enfant commun, la petite Alana. Toute cette fratrie s'est donc élargie ce mardi avec la naissance d'une petite fille, qui a néanmoins tragiquement perdu son frère jumeau.