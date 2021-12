Coupe de France : les Girondins de Bordeaux écrasent 10-0 les Jumeaux de Mzouasia

Une rouste, mais sans doute des beaux souvenirs à ramener à la maison. Le club de Mayotte des Jumeaux de Mzouasia a été littéralement balayé par les Girondins de Bordeaux, pensionnaires de Ligue 1. Le score est sans appel : 10 buts à zéro.

L'écart était trop grand entre les Mahorais, amateurs et évoluant en Régionale 1, et les Marine et Blancs. À la mi-temps, dans l'ambiance glaciale du stade Matmut Atlantique, le score n'était "que" de trois buts à zéro, mais les visiteurs se sont effondrés en second période en encaissant sept nouveaux buts.

Du côté bordelais Mbaye Niang, embêté depuis le début de la saison par des pépins physiques, s'est illustré avec un quadruplé tandis que le défenseur prêté par le Paris-Saint-Germain Timothée Pembélé a marqué à deux reprises.

Les Girondins de Bordeaux, à la peine à la mi-saison avec une triste 15ème place en championnat, évitent une défaite qui aurait été embarrassante et accèdent au tour suivant. Plus tôt dans la soirée, deux clubs professionnels avaient été éliminés par des équipes d'un standing inférieur. Il s'agit de Metz battu par Bergerac (N2) aux tirs aux buts et Angers sèchement battu 2-0 par les amateurs de Linas-Montlhéry (N3).