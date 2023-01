Coupe de France : les dates des 8es avec OM-PSG et OL-Lille

Les 16 clubs encore en lice cette saison en Coupe de France étaient fixés leur adversaire en 8es de finale depuis lundi 23 janvier. Ils connaissent désormais les dates des rencontres. La plus attendue, le "Classique" à la française entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, est programmée le mercredi 8 février à 21h10 au stade Vélodrome.

Six rencontres auront lieu le même jour à 18h15 : le match du "Petit Poucet" Vierzon (National 2, la 4e division) contre Grenoble (Ligue 2), l'opposition entre les L2 Paris FC et Annecy, le déplacement de Rodez (L2) à Auxerre (L1) et trois affiches entre clubs de l'élite, Lyon-Lille, Toulouse-Reims et Angers-Nantes.

Ces 8es se termineront le jeudi 9 février avec Lorient-Lens à 21h. Notez que le PSG se rendra à Monaco pour la 23e journée de championnat le samedi 11 février (date et heure à confirmer) et recevra le Bayern Munich en 8e de finale aller de Ligue des champions le mardi 14 février (21h).

Paris retournera au Vélodrome le dimanche 26 février (20h45) pour la 25e journée de L1 et se rendra à Munich pour le 8e retour le mercredi 8 mars. Le club de la capitale a aussi au programme Reims le 29 janvier, Montpellier le 1er février, Toulouse le 5, Lille le 19, Nantes le 5 mars et potentiellement un quart de Coupe de France le 28 février ou le 1er mars.

Coupe de France : le programme des 8es

Mercredi 8 février :

18h15 : Lyon (L1) - Lille (L1)

Toulouse (L1) - Reims (L1)

Vierzon (N2) - Grenoble (L2)

Auxerre (L1) - Rodez (L2)

Paris FC (L2) - Annecy (L2)

Angers (L1) - Nantes (L1)

21h10 : Marseille (L1) - PSG (L1)

Jeudi 9 février :

21h00 : Lorient (L1) - Lens (L1)

