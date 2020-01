Coupe de France : le programme des 16es avec Lorient-PSG et Granville-OM

publié le 17/01/2020 à 15:10

Premier 16e de finale de la Coupe de France 2019-2020 et premier exploit du "petit" face au "gros", jeudi 16 janvier. 4e du National, la 3e division française, Pau a fait tomber Bordeaux, 13e de Ligue 1 en pleine crise (six défaites lors des sept derniers matches. Le héros de la soirée s'appelle Mamadou Gueye, auteur du but de la qualification à la 118e minute (score final 3-2 après prolongation).

Il fallait remonter à 1998 pour trouver trace de Palois encore en lice en 8es de finale. À l'époque, c'est le PSG de Rai qui avait mis fin à leur aventure (1-0 a.p.). 22 ans plus tard, les Parisiens sont attendus à Lorient, dimanche 19 janvier (20h55). Attention au piège face à des Merlus leaders de Ligue 2. Thomas Tuchel devrait largement faire tourner après avoir aligné ses "quatre fantastiques" à deux reprises face à Monaco.

L'OM se frotte pour sa part à un club de National 2 (4e divison), comme au tour précédent, vendredi 17 janvier (21h05). À Limoges, les hommes de André Villas-Boas avaient dû attendre les tirs au but pour venir à bout de Trélissac. Granville rêve de faire au moins aussi bien à Caen. Les dirigeants marseillais ont assuré être prêt "à faire un geste" pour la recette, après la polémique née de son 32e de finale.

La Jeunesse Sportive Saint-Pierroise "Petit Poucet"

Après neuf tours de compétition, le "Petit Poucet" est cette année la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise (Régional 1, la 6e division) qui espère devenir la première équipe d'Outre-Mer à atteindre les 8es de finale. L'exploit semble possible à Épinal (N2), samedi 18 janvier (13h). La JS a successivement sorti Jura Sud (N2), l'ES Thaonnaise (N3) et Niort (L2).

Deux affiches entre clubs de Ligue 1 sont par ailleurs au programme. Lyon (7e) se rend à Nantes (4e), samedi 18 janvier (20h55). Dijon (16e) reçoit Nîmes (19e) le lendemain (17h15). Le tirage au sort des 8es de finale sera effectué à l'issue de la rencontre Lorient-PSG.

Coupe de France : le programme des 16es

Jeudi 16 janvier :

Pau (N) - Bordeaux (L1) : 3 - 2 a.p.



Vendredi 17 janvier :

21h05 : Granville (N2) - Marseille (L1) à Caen



Samedi 18 janvier :

13h00 : Épinal (N2) - JS Saint-Pierroise (R1)

Nice (L1) - Red Star (N)

Prix les Mézières (N3) - Limonest (N3) à Charleville-Mézières

15h00 : Gonfreville (N3) - Lille (L1) au Havre

Belfort (N2) - Nancy (L2)

18h00 : Paris FC (L2) - Saint Étienne (L1)

Angoulême (N2) - Strasbourg (L1)

20h55 : Nantes (L1) - Lyon (L1)



Dimanche 19 janvier :

17h15 : Rouen (N2) - Angers (L1)

Athlético Marseille (N3) - Rennes (L1) à Fos-sur-Mer

Montpellier (L1) - Caen (L2)

Dijon (L1) - Nîmes (L1)

20h55 : Lorient (L2) - PSG (L1)



Lundi 20 janvier :

20h55 : Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) - Monaco (L1) à Orléans