Coupe de France : dans quelle forme se trouvent le PSG et l'ASSE avant la finale ?

publié le 24/07/2020 à 13:29

Une reprise avec un trophée en ligne de mire : le PSG et l'AS Saint-Etienne disputeront ce vendredi 24 juillet à 21h la finale de la Coupe de France. Privés de matchs officiels depuis la suspension de la Ligue 1 en mars, les deux clubs ont préparé l'événement avec une série de matchs amicaux.

"Sur un match, tout est possible", pense l'entraîneur stéphanois Claude Puel, interrogé par le magazine officiel de la Coupe de France. Pendant l'interruption, l'ASSE a dû dire au revoir à son jeune défenseur star William Saliba, parti à Arsenal, mais qui sera présent en tribune pour soutenir ses anciens coéquipiers.

Le club sera privé d'autres éléments : le latéral gauche Gabriel Silva s'est blessé lors de son dernier match de préparation et Loïs Diony, Kevin Monnet-Paquet et Zaydou Youssouf sont encore en phase de reprise. En conflit avec son club, le gardien Stéphane Ruffier n'a pas été retenu pour cette rencontre. Adil Aouchiche, récemment arrivé en provenance du PSG, n'est pas qualifié.

Niveau résultats, la préparation des Verts se solde avec trois victoires et deux défaites. Après une première victoire 4-1 face aux amateurs de Rumily, l'ASSE avait enchaîné en battant Nice sur ce même score, puis en se défaisant facilement du club belge de Charleroi (4-0). Mais la dernière semaine de matchs amicaux ne s'est pas aussi bien déroulée : Saint-Étienne s'est incliné deux fois de suite face à une autre équipe belge, Anderlecht.

Préparation sans faute pour le PSG

Côté parisien, l'enjeu de la préparation n'était pas seulement cette finale face à St-Étienne, ou celle de la Coupe de la Ligue, face à Lyon le 31 juillet, mais aussi la reprise de la Ligue des Champions, avec un quart de finale le 12 août contre l'Atalanta Bergame.

Tout s'est plutôt bien déroulé pour les hommes de Thomas Tuchel : aucun joueur ne s'est blessé pendant la phase de préparation et l'effectif sera presque au complet pour affronter les Verts. Seuls Abdou Diallo et Juan Bernat, toujours en phase de reprise, manquent à l'appel.

Le PSG se présente néanmoins avec quelques joueurs en moins par rapport au mois de mars : en fin de contrat, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche, Thomas Meunier et Edinson Cavani ne sont officiellement plus parisiens.

9-0, 7-0 puis 4-0 : en amical, le PSG a multiplié les scores fleuves face au Havre, au Waasland-Beveren (seconde division belge) et au Celtic Glasgow. À noter que Neymar et Kylian Mbappé se sont illustrés en inscrivant au moins un but lors de chacune de ces trois rencontres. La défense stéphanoise est prévenue.