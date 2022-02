Coupe de France : giflé à Nice, l'OM s'arrête en quart

Emmené par un trio royal Gouiri-Delort-Kluivert, L'OGC Nice s'est facilement défait de Marseille (4-1), ce mercredi soir à l'Allianz Riviera, en quart de finale de la Coupe de France, et s'est logiquement qualifié pour la suite de la compétition.

Après les graves débordements du 22 août dernier, avec l'interruption de la rencontre après un envahissement du terrain et des coups donnés par certains supporteurs niçois, le retour de Marseille à Nice s'annonçait électrique. Et il l'a été, mais uniquement dans le jeu. La ferveur populaire a été puissante, toujours, virile, parfois, mais correcte, dans son ensemble. Au final, ce match sonne un peu comme le début d'une réconciliation entre le jeu et les supporteurs.

Devant le sélectionneur Didier Deschamps et son adjoint Guy Stephan, Nice a réalisé un grand match, malgré l'ouverture du score Marseille dans les première minutes de la rencontre. Le trio offensif des Aiglons Gouiri-Delort-Kluivert a particulièrement été impressionnant. Les trois joueurs ont à eux seuls giflé les olympiens en inscrivant les 4 buts de leur équipe. Le Néerlandais Kluivert s'est démarqué en marquant un doublé.

Nice hérite du petit Poucet Versailles, Monaco attend de connaître son adversaire

Grâce à cette victoire, les hommes de Christophe Galtier accèdent au dernier carré de la coupe de France. Ils se déplaceront chez le petit Poucet de la compétition, Versailles, club de National 2, tombeur un peu plus tôt d'un autre petit Poucet, Bergerac (1-1, 5-4 TAB), pour une place en or au stade de France en finale.

L'autre club qualifié, l'AS Monaco, qui a empoché son billet pour la demi-finale lundi en battant Amiens (2-0), se déplacera soit à Nantes, soit à Bastia. Les deux équipes s'affrontent ce jeudi soir en quart de finale. Les demi-finales se joueront le 1er et le 2 mars prochain.

Tirage complet :

FC Versailles (N2) - OGC Nice (L1)

FC Nantes (L1) ou SC Bastia (L2) - AS Monaco