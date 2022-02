Une Coupe de France plus ouverte que jamais. Après l'élimination du PSG, vainqueur de six des sept dernières édition, par l'OGC Nice en 8es de finale, huit clubs de la Ligue 1 à la Nationale 2 vont s'affronter entre mardi 8 et jeudi 10 février pour tenter de rallier le dernier carré de la compétition.

Tombeurs de l'ogre parisien (0-0, 5-6 après TAB), les Niçois, actuels troisièmes de Ligue 1, reçoivent mercredi le deuxième du championnat, l'Olympique de Marseille. Il s'agit de la seule confrontation entre clubs de l'élite. Les Olympiens sont bien déterminés à remporter cette coupe qui les fuit depuis 1989. Ils devront se défaire des hommes de Christophe Galtier, vaincus dimanche par Clermont à l'Allianz Riviera (0-1). La rencontre commencera à 21h15 et sera diffusée sur France 3 et Eurosport.

Avant cela, c'est Monaco qui ouvrira bal, mardi au stade Louis-II (21h00, diffusé sur Eurosport), face à Amiens, quatorzième de Ligue 2. Finalistes l'an dernier, les Monégasques ont l'intention de soulever leur sixième Coupe de France, la première depuis 1991.

Duel d'amateurs dans le Périgord

Ils vont d'exploits en exploits. Les amateurs de Bergerac et Versailles, pensionnaires de National 2 (quatrième division), s'affrontent mercredi à 18h30 au stade Francis-Rongiéras de Bergerac - match diffusé sur Eurosport. Après avoir écarté Metz en 32e (0-0, 5-4 après TAB), Créteil en 16e (0-0, 5-4 après TAB) et Saint-Étienne en 8e (1-0), les Périgourdins disputent le premier quart de finale de leur histoire.

De leur côté, les Versaillais vont disputer un énième match en déplacement cette saison en Coupe de France car leur stade n'est pas aux normes. La seule opportunité pour eux de jouer un match en Île-de-France est de se qualifier en finale pour fouler la pelouse du Stade de France.

Enfin, le dernier quart de finale opposera jeudi Nantes, 10e de Ligue 1, aux Corses de Bastia, 17e de Ligue 2. Les hommes de Régis Brouard auront à cœur de briller face à un nouveau pensionnaire de première division après leur victoire aux tirs-au-but face à Reims en 8e de finale (1-1, 3-5 après TAB). Surtout que les Canaris, sous les ordres d'Antoine Kombouaré, soufflent le chaud et le froid ces derniers temps en championnat. Le rencontre se déroulera à La Beaujoire à partir de 21h sur Eurosport.

Le programme complet des quarts de finale

Mardi 8 février

21h - Monaco - Amiens (Eurosport 2)

Mercredi 9 février

18h30 - Bergerac - Versailles (Eurosport 2)

21h15 - Nice - Marseille (Eurosport 2, France 3)

Jeudi 10 février

21h - Nantes - Bastia (Eurosport 2)