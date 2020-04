Coronavirus : "La Chine ne cache rien", répond son ambassadeur à Macron

publié le 20/04/2020 à 18:20

L'hypothèse selon laquelle la Chine aurait caché l'ampleur réelle de l'épidémie de Covid-19 n'a cessé d'enfler. Les soupçons concernant des problèmes au sein d'un laboratoire P4 de Wuhan, qui aurait laissé s'échapper le virus, ont quant à eux été relayés par un article du Washington Post concernant des mesures de sécurité insuffisantes.

La Chine se retrouve ainsi sous pression, et Emmanuel Macron lui aussi a semblé nourrir le débat lors d'une interview au Financial Times. "À l'évidence, des choses se sont passées là-bas que nous ne savons pas", a ainsi estimé le chef de l'État. Une déclaration forte qui a obligé une sortie de l'ambassadeur de la Chine en France sur BFMTV ce lundi 20 avril.

"La Chine ne cache rien", a ainsi assuré Lu Shaye. "Je comprends que le discours du président de la République a été déformé par les médias parce que j’ai lu tout le texte de son intervention", a même nuancé le diplomate. "Je ne crois pas qu’il a l’intention d’accuser la Chine. Il veut seulement dire que les systèmes français et chinois sont différents et qu’il n’est pas possible de faire la comparaison", a-t-il expliqué.