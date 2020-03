Franck Ribéry ene novembre 2019 lors d'un match Fiorentina vs Brescia

Alors que la pandémie de coronavirus ne cesse de faire de nouvelles victimes chaque jour, une levée de fond a été lancée en Italie. L'ancien international français a fait don de 50.000 euros, afin de venir en aide aux hôpitaux de Florence.

À la Fiorentina, club où évolue Franck Ribéry depuis août dernier, dix personnes ont été testées positive au Covid-19 et trois d'entre elles sont hospitalisées, a révélé Rocco Commisso le propriétaire du club de football, ce mercredi. Parmi les joueurs contaminés figurent l'attaquant italien Patrick Curone, le défenseur argentin German Pezzella et l'attaquant Serbe Dusan Vlahovic.



Le club toscan a lancé une collecte de fonds pour aider les hôpitaux de Careggi et Santa Maria Nuova, qui accueillent beaucoup de patients contaminés par le coronavirus. Franck Ribéry a participé à cette campagne intitulée "Force et coeur - Ensemble vers la victoire la plus importante", à hauteur de 50.000 euros.

Un don qui a été salué par Rocco Commisso : "Je tiens à remercier Ribéry pour son don", a déclaré le propriétaire du club à la chaîne de télévision Sky Italia, avant d'ajouter : "Nous avons déjà récolté 420.000 euros sur un objectif de 500.000 euros".