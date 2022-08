Ligue des champions : ces fois où les clubs français n'ont pas été épargnés par le tirage au sort

Pour cette édition 2022-2023 de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, et l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG en championnat, représenteront l'Hexagone dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les deux clubs tricolores vont d'ailleurs connaître l'identité de leurs adversaires ce jeudi 25 août.

Le tirage au sort de la phase de groupes a lieu du côté d'Istanbul à partir de 18 heures. Le club de la capitale a la chance de figurer dans le chapeau 1 et évitera ainsi des adversaires comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou Manchester City.

La mission s'annonce plus ardue pour l'Olympique de Marseille. L'OM est dans le dernier chapeau et va avoir du mal à passer entre les gouttes. Dans le pire des scénarios, la formation marseillaise pourrait avoir le Real Madrid, Liverpool et l'Inter Milan. Retour sur certains tirages défavorables aux clubs français.

Paris Saint-Germain - 2021/22

Tirage : Manchester City - Paris Saint-Germain - RB Lepizig - Club Bruges.

Éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par Manchester City la saison précédente, le Paris Saint-Germain a donc retrouvé son bourreau anglais. En 2020, le club de la capitale avait battu les Allemands de Leipzig à ce même stade de la compétition. Une poule difficile sur le papier, finalement bien gérée par les Parisiens avec une deuxième place. Lors de l'édition 2020, le PSG avait aussi été crédité d'un tirage difficile avec Liverpool et Naples notamment.

Olympique de Marseille - 2013/14

Tirage : Arsenal - Olympique de Marseille - Borussia Dortmund - Naples.

Voilà un tirage et une saison européenne que les Marseillais n'ont certainement pas oublié. Placé dans le même groupe qu'Arsenal, l'Olympique de Marseille hérite ensuite du Borussia Dortmund puis de Naples. Face à ce défi compliqué mais équilibré et jouable, la formation olympienne ne pèsera pas énormément. Six matchs, six défaites et un zéro pointé, historique pour un club français en Ligue des champions.

AJ Auxerre - 2010/11

Tirage : AC Milan - Real Madrid - Ajax Amsterdam - AJ Auxerre.

Cette poule comptabilise vingt titres dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour son retour sur la scène européenne, l'AJ Auxerre hérite d'un tirage cinq étoiles. Le public de l'Abbé-Deschamps a eu notamment la chance d'accueillir les Galactiques de Madrid avec Cristiano Ronaldo, Iker Casillas ou encore Sergio Ramos, qui pourrait retrouver cette enceinte avec le Paris Saint-Germain. Les joueurs bourguignons réussissent à décrocher un succès (2-1) devant leur public face à l'Ajax Amsterdam.

Bordeaux et Marseille - 2009/10

Tirage : Bayern Munich - Juventus Turin - Bordeaux - Maccabi Haïfa et AC Milan - Real Madrid - Olympique de Marseille - FC Zurich.



Double ration de clubs européens historiques pour les formations françaises. Les Girondins de Bordeaux, entraînés par Laurent Blanc et champions de France en titre, se retrouvent dans la poule du Bayern Munich et de la Juventus Turin. Au final, ce sont bien les Bordelais qui terminent à la première place avec cinq succès et un match nul au compteur. Les Marseillais ne réussiront pas à imiter leurs collègues bordelais. Battu par le Real Madrid lors de la dernière journée, Marseille doit se contenter de la troisième place.

Lille - 2005/06

Tirage : Manchester United - Villarreal - Lille - Benfica.



C'est l'une des victoires les plus marquantes du LOSC sur la scène européenne. Un soir de novembre 2005, les Lillois s'imposent (1-0) sur leur pelouse face à Manchester United, doté d'un jeune Cristiano Ronaldo et entraîné par la légende Sir Alex Ferguson. Ce but sera le seul inscrit par les Dogues dans la compétition qui, dans le même temps, n'en encaissent que deux. Comme annoncé, ce groupe est ultra-serré et la qualification se joue jusqu'à la dernière journée. Et les Lillois terminent à la troisième place.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info