CAN 2022 : les grands gagnants et perdants du tirage au sort

Le tirage au sort des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun a été fait le mardi 19 août au soir. Cette édition qui aurait dû avoir lieu l'été dernier, mais qui a été décalée à cet hiver du 9 janvier au 6 février 2022, offre dès les phases de poules plusieurs matches très relevés.

Après la déception de 2019 et son élimination en 8es de finale, le pays hôte va chercher à récupérer son titre de 2017. Les Lions indomptables n'ont pas hérité d'un groupe si simple que ça, puisqu'ils seront accompagnés notamment du Burkina Faso, finaliste en 2013 et 3e en 2017, en plus de l’Éthiopie et du Cap-Vert.

Pour l'Algérie, tenante du titre, l'adversaire le plus dangereux de ce groupe E sera la Côte d'Ivoire, au moins sur le papier. La Sierra Leone, qui n'a jamais passé le premier tour, et la Guinée équatoriale, 4e en 2015, tenteront de créer la surprise face à deux sérieux prétendants.

Le Sénégal mieux loti ?

Tombé dans la poule B avec la Guinée, le Zimbabwe et le Malawi, le finaliste malheureux de la dernière édition, le Sénégal, profite d'un groupe abordable. Parmi ces trois adversaires, seule la Guinée, 8e de finaliste en 2019, a déjà passé les phases de poules.

Le Maroc n'a pas eu autant de chance dans le groupe C, avec le Ghana, un autre très sérieux concurrent, et le Gabon de Pierre-Aymeric Aubameyang et Denis Bouanga. Il y aura aussi les Comores, qui, pour sa première participation de l'histoire, pourraient bien s'inspirer de l'aventure de Madagascar en 2019, quart de finaliste en battant notamment le Nigeria lors des poules.

Le Nigeria justement, hérite lui de l’Égypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau. Là aussi un groupe qui semble promis au Super Eagles et aux Pharaons qui devraient s'affronter pour la première place. Enfin, la Tunisie et le Mali seront eux les favoris du groupe F avec la Mauritanie et la Gambie qui, à l'instar des Comores, connaît sa première participation à la compétition.