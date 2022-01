CAN 2022 : le Sénégal va s'imposer pour la première fois de son histoire, annonce Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 15 janvier 2022, il l'annonce dans sa "Grosse cote" : c’est le Sénégal qui va remporter la 33e Coupe d’Afrique des nations le dimanche 6 février.

Le favori de cette édition disputée au Cameroun est pourtant l’Algérie, tenante du titre, "et invaincue depuis 35 matches, à deux petits matches du record mondial détenu actuellement par l’Italie de Verratti et compagnie, concède le chroniqueur. Pour le battre, il faudra que les 'Fennecs', aillent minimum en quarts de finale. Ça parait dans leurs cordes.

"Mais pour autant mon favori, ce sont les Sénégalais qu’on appelle, eux, les 'Lions de la Teranga', poursuit Florian Gazan. 'Teranga' qui en Wolof veut dire 'hospitalité', car les Sénégalais aiment recevoir. Et aimeraient surtout recevoir ce trophée qu’ils n’ont encore jamais gagné : c’est la seule grande nation africaine au palmarès aussi vierge que la forêt".

Impressionnante colonne vertébrale Florian Gazan

"Mais cette année, ils ont beaucoup d’atouts, notamment leur impressionnante colonne vertébrale : le gardien de but Edouard Mendy, découvert à Rennes et vainqueur de la dernière Ligue des champions avec Chelsea ; le défenseur Kalidou Koulibaly, formé à Metz, aujourd’hui à Naples ; le milieu de terrain du PSG Idrissa Gueye ; et surtout en attaque Sadio Mané, buteur de Liverpool et deuxième meilleur marqueur de l’histoire du Sénégal.

"Avec leurs coéquipiers, ils forment l’équipe la plus chère de la compétition, évaluée par le site de référence Transfertmarkt, à quelques 340 millions d’euros, souligne encore Florian Gazan. C’est dire. Ils ont d’ailleurs gagné leur premier match lundi face au Zimbabwe (1-0) malgré 11 joueurs Covidés".

Sur les six dernières éditions de la CAN, il y a eu six vainqueurs différents Florian Gazan

Il y a deux ans, le Sénégal était en finale contre l’Algérie et ce sont les Algériens qui ont gagné 1-0. Pourquoi il n’y aurait pas un bis repetita ? "Parce que sur les six dernières éditions de la CAN, il y a eu six vainqueurs différents, note l'homme de 53 ans. Donc l’étiquette de tenant du titre, elle pèse un peu sur les épaules Et puis le Sénégal est justement invaincu depuis cette défaite face à l’Algérie en 2019".