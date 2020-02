Borussia Dortmund-PSG : Sarabia titulaire à la place de Icardi ?

publié le 17/02/2020 à 18:13

Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi. Sauf pépin de dernière minute, les "quatre Fantastiques" du Paris Saint-Germain devraient être à la disposition de Thomas Tuchel pour le grand rendez-vous, ce 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund attendu depuis plus de deux mois.

Entre le tirage au sort du lundi 16 décembre et la rencontre du mardi 18 février (21h), un homme s'est chaque jour un peu plus imposé comme un élément majeur de ce PSG version 2019-2020 : l'Espagnol Pablo Sarabia. Initialement recruté comme couteau suisse offensif d'appoint, l'ancien joueur du Séville FC, 27 ans, a su allier humilité et efficacité, au point de semer le doute dans l'esprit de son entraîneur : doit-il être titulaire au Signal Iduna Park ?

Signe fort de l'importance grandissante du gaucher de 1,77 m : il a été ménagé à Amiens samedi 15 février, à trois jours de l'échéance. Comme Neymar et Mbappé. Icardi, lui, était titulaire aux côtés d'Edinson Cavani. Et si l'Argentin a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois de l'année, sa place dans le 11 de départ en Allemagne semble remise en question.

Un PSG plus équilibré ?

Buteur à cinq reprise en Ligue 1 et lors des deux derniers matches du PSG en Ligue des champions, Sarabia présente un profil plus travailleur que Icardi. Positionné à gauche de l'attaque parisienne, il pourrait compenser les montées du latéral (Juan Bernat ou Layvin Kurzawa), permettre à l'équipe d'être plus équilibrée à la perte du ballon. Dans ce cas, Neymar pourrait être repositionné en numéro 10 derrière Mbappé, avec Di Maria à droite.

Dans ce 4-2-3-1, modulable en 4-3-3, la paire Marco Verratti-Marquinhos tient la corde au milieu. Derrière, Thomas Meunier débutera à droite. Thiago Silva et Presnel Kimpembe semblent apte. Keylor Navas, pas très rassurant à Amiens, prendra place dans les buts. Avec Icardi et Cavani, le banc des remplaçants aurait fière allure. Verdict une heure avant le coup d'envoi environ.

Dortmund-PSG : les compos possibles :

Borussia Dortmund : Bürki - Pisczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, T. Hazard



PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpebe, Bernat (ou Kurzaxa) - Verratti, Marquinhos - Di Maria, Neymar, Sarabia (ou Icardi) - Mbappé