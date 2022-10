Ballon d’Or : quels sont les précédents joueurs français à l’avoir obtenu ?

Le Ballon d’Or est sans aucun doute le Graal pour chaque joueur de football. Depuis sa création en 1956, des joueurs légendaires tels que Johan Cruyff, Marco Van Basten, les deux Ronaldo (le Portugais et le Brésilien) ou Lionel Messi ont eu la chance de garnir leur armoire à trophée avec cette prestigieuse récompense. Parmi les lauréats, seulement quatre Français ont remporté ce prix.

Raymond Kopa, illustre joueur des années 1950, a fait parler sa technique en équipe de France, au Stade de Reims et au Real Madrid pendant sa carrière. Resté comme une légende à bien des égards, il a remporté de nombreux trophées comme la Coupe des Clubs champions ou la Liga. Ses performances remarquables lui ont permis d’obtenir le Ballon d’Or en 1958 à la suite d'une brillante Coupe du monde en Suède, après avoir fini deux fois sur le podium en 1956 (3e) et 1957 (3e).

Dans l’histoire du football français, Michel Platini occupe une place à part. Il était le chef d’orchestre d’une génération exceptionnelle en équipe de France et il est parvenu à briller dans tous les clubs par lesquels il est passé. Le "Roi Michel", comme il était surnommé, n’a pas remporté un Ballon d’Or, il en a gagné trois consécutifs en 1983, 1984 et 1985. Années durant lesquelles il a marché sur l'Europe et la Serie A avec la Juventus. Il reste à ce jour le footballeur français ayant décroché le plus grand nombre de fois la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Zizou, l'artiste aux coups de boule légendaires

Au début des années 1990, Jean-Pierre Papin faisait les beaux jours de Marseille. Non seulement, il régalait les supporters par ses "papinades", mais il a également permis au club phocéen de remporter de nombreux titres. Bien que battu en finale de Coupe des clubs champions en 1991, il obtient le Ballon d’Or en fin de saison. Notez qu'avant 1995, seuls les joueurs européens évoluant en Europe étaient éligibles. Ce qui a exclu du scrutin Maradona ou Pelé.

L’année 1998 est gravée dans les mémoires pour la victoire de la France en finale de la Coupe du monde. Pour Zinédine Zidane, l’un des grands artisans du sacre avec un doublé en finale, elle est également couronnée de succès sur le plan individuel. Le maestro remportait cette année-là son unique Ballon d’Or.

Malgré le niveau exceptionnel qu’il montrera encore par la suite, le célèbre numéro 10 n’aura pas la chance de décrocher une seconde fois la récompense suprême. En 2000, un coup de tête sur un joueur de Hambourg lui a coûté le sacre (2e derrière Luis Figo). En 2006, c'est celui sur Marco Materazzi qui l'empêche de terminer au firmament (5e).

Ribéry, Henry et Griezmann si près, si loin

D’autres illustres joueurs français auraient pu allonger cette liste. Franck Ribéry a terminé 3e en 2013, derrière les deux maîtres du Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Une blessure jamais vraiment refermée pour le néo-retraité, qui avait terminé en tête sur les seuls votes des journalistes, les capitaines de sélection et les sélectionneurs préférant hisser les deux autres concurrents en tête.



Antoine Griezmann a lui aussi terminé à la 3e place, à deux reprises (2016 et 2018). Deux podiums, c'est aussi le palmarès de Thierry Henry, 2e en 2003 derrière le Tchèque Pavel Nedved et 3e en 2006 derrière Fabio Cannavaro et Gianluigi Buffon. Karim Benzema a donc l’occasion de devenir le cinquième joueur français à décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles dans le monde du football.

