Ballon d'Or 2022 : pourquoi Karim Benzema mérite le trophée

Karim Benzema pourrait être le 5e Français à recevoir le prestigieux trophée du Ballon d'Or après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane. Le palmarès est éloquent, Karim Benzema a gagné la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et le championnat d’Espagne avec le Real Madrid, sans oublier la Ligue des Nations avec l’équipe de France.

Un bilan collectif parfait, sublimé par des statistiques individuelles qui donnent le tournis : 15 buts inscrits en Ligue des champions, dont 10 en phase finale et la plupart pour sortir son équipe de situations compliquées, voire désespérées contre le PSG, Chelsea et Manchester City. "On a réussi à faire des belles choses, je pense que j'ai répondu présent. Le Ballon d'Or c'est un rêve", dit-il.

Un rêve qui devrait donc devenir réalité dans quelques heures et qui ne doit rien au hasard. C’est la récompense du talent, de la régularité, 11e nomination pour le Ballon d’Or, mais surtout du travail. Quel chemin parcouru pour l’enfant de Bron, 7e et premier garçon d’une fratrie de 9, qui a fait toutes ses classes à Lyon et la fierté du président de l’OL Jean-Michel Aulas. "Il le mérite vraiment beaucoup, on est un peu fier parce qu'il sort de l'académie", commente-t-il.

C'est le meilleur Zinédine Zidane

C’est aussi l’accomplissement d’une remise en question, après les affaires de la sextape et la mise à l’écart de l’équipe de France durant 5 ans et demi. Une rédemption sans rage, teintée de maturité lorsqu’il confiait à RTL, lors de son retour en Bleu : "De toute façon le passé on ne peut pas le changer, le plus important c'est ce qu'il y a maintenant et ce qui arrive".

Ce qui arrive, c’est donc le Ballon d’Or. Parfait relai de Ronaldo au Real et de Messi au palmarès, adoubé par tous, de Zinédine Zidane pour qui "c'est le meilleur", à son entraîneur Carlo Ancelotti ou son partenaire Luka Modric, Ballon d’Or 2018 : "Quand tu commences à jouer avec lui, tu vois que c'est un joueur unique, différent", dit le Croate.

Ce couronnement de Karim Benzema, c’est aussi un message pour la jeunesse. Dans un sport où l’individualisme est parfois excessif, le profil de Benzema, buteur mais aussi passeur et formateur, est aujourd’hui plébiscité. Au-delà des fans de foot, il a même renversé l’opinion de quasiment tous les Français. Buteur lors du clasico dimanche contre Barcelone, Ballon d’Or ce soir et espérons leader heureux des Bleus dans un mois au Qatar pour la Coupe du monde.

