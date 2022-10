Ballon d'Or 2022 : Benzema fait l'unanimité, selon notre sondage

Qui remportera le Ballon d'Or 2022 ? La réponse sera donnée ce lundi 17 octobre au théâtre du Châtelet. Pour les fans de football (68%) et les amateurs de ballon rond (47%), la distinction semble promise à l'attaquant français Karim Benzema. Le Ballon d'Or est vu comme un rendez-vous important de la planète football pour plus de la moitié des Français (60%). Il est même incontournable chez les plus gros passionnés (85%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2022 auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgé de 18 ans et plus, parmi lesquelles 416 amateurs de football.

L'attaquant français aurait marqué l'histoire de son sport pour une partie importante des amateurs interrogés (70%). Son altruisme sur le terrain (70%), son sens du spectacle (69%) ou son charisme (56%) sont des qualités qui colleraient parfaitement à Benzema. L'humilité (49%) du Madrilène fait cependant moins l'unanimité chez les amateurs de football.

Ballon d'Or 2022 : Karim Benzema est vu, et de loin, comme le grand favori. Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

