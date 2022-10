Ballon d’Or 2022 : vote, favoris, heure de l'annonce du vainqueur… Tout ce qu’il faut savoir

Karim Benzema sera-t-il le cinquième footballeur français à conquérir le Ballon d'Or, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998) ? À bientôt 35 ans (le 19 décembre), l'attaquant du Real Madrid se présente comme l'immense favori de la cérémonie qui aura lieu lundi 17 octobre au théâtre du Châtelet, à Paris.

Vainqueur de sa cinquième Ligue des champions le 28 mai dernier, l'ancien Lyonnais n'a pas marqué en finale mais a terminé meilleur buteur de l'épreuve avec 15 réalisations, dont deux triplés qui ont mis à terre le PSG en 8e retour puis Chelsea en quart aller. Au retour face aux Blues, c'est encore lui qui qualifie le Real dans la prolongation. En demie, "KB9" signe un doublé à l'aller sur la pelouse de Manchester City et marque le penalty de la gagne au retour.

Parmi les 29 autres nommés, qui peut lui faire de l'ombre ? Ses partenaires Thibaut Courtois et Vinicius Jr, décisifs en finale face à Liverpool ? Sadio Mané, qui a remporté la CAN en 2022 ? Erling Haaland pour son début de saison ahurissant avec Manchester City ? Lionel Messi, double tenant du titre et couronné l'an passé pour la septième fois pour un cheveu devant Robert Lewandowski, ne figure, lui, même pas dans la liste, pas plus que Neymar.

Qui a voté ?

France Football, organisateur de l'événement, a apporté plusieurs retouches dans son règlement. Ce ne sont plus quelques 170 journalistes du monde entier, un par pays, qui compose le jury mais 100, issus des 100 premières nations au classement Fifa. Le mode d'élection reste en revanche le même : chacun dresse une liste de cinq noms, le 1er reçoit 6 points, le 2e 4, le 3e 3, le 4e 2 et le 5e 1. Le joueur qui récolte le plus de points est sacré Ballon d'Or.

Les votants doivent en théorie s'appuyer sur trois critères : 1, les performances individuelles et le caractère décisif ; 2, les performances collectives durant l’année considérée ; 3, la classe du joueur. Mais dans les faits, chacun fait ce qui lui plait, dès lors que les points sont attribués à des joueurs présents dans la liste des 30 nommés. La date limite pour envoyer sa liste à "FF" était le 5 septembre.

Quand sera connu le vainqueur ?

Lundi 17 octobre, l'annonce des résultats sera à suivre sur la chaîne L'Équipe. Le classement sera dévoilé dans l'ordre inversé, en commençant par le 30e à partir de 16h30. L'an passé, il restait 10 finalistes juste avant 19h et le début de l'arrivée des personnalités sur le tapis rouge du théâtre du Châtelet avant la grande soirée.

Celle-ci débutera à 20h30, pour la suite du palmarès et la remise de tous les autres trophées (Ballon d'Or féminin, Trophée Yachine du meilleur gardien, trophée Kopa du meilleur jeune, Prix Socrates...). Le 29 novembre dernier, les noms des 3e, 4e et 5e avaient été dévoilés à 21h45, celui du vainqueur à 21h53.

