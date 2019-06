publié le 11/06/2019 à 15:35

Humiliés samedi 8 juin en Turquie (défaite 2-0, la deuxième depuis le sacre mondial en Russie), les Bleus ont l'obligation de s'imposer en Andorre lors de leur quatrième match (sur dix) vers l'Euro 2020, mardi 11 juin (20h45). Sur le papier, il est difficile d'imaginer un autre résultat qu'une large victoire sur la pelouse de la 134e nation mondiale.



Pourtant, les Champions du Monde ne peuvent pas se permettre de prendre les joueurs de la Principauté de haut. Lors des trois précédentes confrontations entre les deux équipes, Andorre n'a jamais marqué mais jamais pris de carton non plus : 2-0 en octobre 1998, 1-0 en juin 1999 et 4-0 en mai 2004.

Selon Bixente Lizarazu, "on peut comprendre la défaite en Turquie, le non-match. Ça arrive à toutes les équipes, y compris les grandes, de passer à côté d'un match. Par contre il faut une réaction, et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, il faut que l'équipe de France s'impose (en Andorre, ndlr). Il faut une mobilisation totale des joueurs, on a pris une claque, il faut en tirer les enseignements". Verdict sur les coups de 22h35.