publié le 07/09/2018 à 16:00

Parade sur sa ligne "à la Lloris" d'une main droite ferme sur une tête allemande à bout portant, claquette, arrêt des deux pieds au sol, des deux poings sur une envolée... Pour sa première sélection en équipe de France, Alphonse Areola a étalé toute l'étendue de son talent, et permis aux Bleus de repartir de Muinich avec un match nul sans but encaissé, jeudi 6 septembre.



Seul titulaire au coup d'envoi qui ne l'était pas en finale du Mondial face à la Croatie 53 jours plus tôt, le gardien de 25 ans aurait pu céder au poids de la pression, ne pas être à la hauteur des champions du monde, vivre un cauchemar comme certains avant lui. 90 minutes plus tard, il ressort comme l'homme de cet Allemagne-France de reprise, la belle surprise de la soirée.



Auteur d'une prestation impeccable avec six arrêts effectués, le numéro 3 en Russie n'a pas laissé passer sa chance après les forfaits de Hugo Lloris et Steve Mandanda, touchés à une cuisse. "Pour moi, c'est le match parfait, s'est il réjouit au coup de sifflet final. Après on aurait pu rajouter une petite victoire à cette première, ça aurait été encore plus parfait mais voilà... J'ai su rester concentré tout au long du match j'ai bien préparé ce match en amont et au final je suis récompensé".

#ALLFRA

Étincelant, Impressionnant, Géant...

On ne sait plus quoi dire sur la performance XXL d'Alphonse @AreolaOfficiel ! Et ce n'était que sa 1ère sélection !

Son match en détails et en vidéo ICI ¿¿https://t.co/jPtvHcsLic — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 septembre 2018

En Bleu depuis l'âge de 15 ans

Depuis qu'il a 15 ans, Alphonse "Arrêts-ola", né le 27 février 1993 à Paris, collectionne les maillots bleus. De l'équipe de France des -16 ans aux Espoirs, aucune sélection de jeunes n'a pu se passer de ses services. Didier Deschamps fait appel à lui pour la première fois en octobre 2015. Le jeune Parisien est alors exilé en Espagne, à Villareal, afin de trouver du temps de jeu loin des stars de con club de cœur, le PSG.



Après deux apparitions en Ligue 1 avec le club de la capitale en 2012-2013, Areola est prêté une première fois à Lens, en Ligue 2, puis à Bastia, en L1. Le troisième prêt sera le dernier. Avec Unai Emery, il passe devant l'Allemand Kevin Trapp au début de la saison 2016-2017, perd sa place de numéro un mais la retrouve la saison suivante et clos le débat dans l'esprit du coach basque.

Match avec Buffon au PSG

6 juillet 2018 : la légende italienne Gianluigi Buffon s'engage avec le PSG, certainement pas pour jouer le rôle de grand frère. Areola choisit de rester alors que Trapp est prêté à son ancien club, Francfort. "Papy" Buffon, 40 ans, joue les trois premiers matches. Pour les deux suivants, l'Allemand Thomas Tuchel redonne sa chance au "gamin" de 25 ans. L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund n'a pu qu'apprécier sa sortie face à la Mannschaft.





Né la même année que Raphaël Varane, Samuel Umtiti ou Paul Pogba, Alphonse Areola s'inscrit évidemment, au lendemain de cette entame en Ligue des nations, comme le futur de cette équipe de France. "Si il est venu avec nous, si il faisait partie des trois gardiens pour cette Coupe du Monde ça veut dire que je le considère parmi les trois meilleurs gardiens français", déclarait Deschamps avant la rencontre. Difficile de ne pas penser à Cleto et Heidi, ses parents qui avaient quitté les Philippines pour trouver un travail à Paris à la fin des années 1990.