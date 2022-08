Une enquête a été ouverte en France sur des soupçons de tentatives d'extorsion dont se dit être la cible Paul Pogba, le champion du monde de football en 2018, a indiqué dimanche 28 août à l'AFP une source proche du dossier. L'enquête a été confiée aux services de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).



Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, a annoncé avoir des "grandes révélations" à faire sur le joueur de la Juventus, ainsi que sur Kylian Mbappé, sur les réseaux sociaux, samedi 27 août. Paul Pogba a dénoncé dimanche des "menaces" et des "tentatives d'extorsion en bande organisée" à son encontre. Les avocats du milieu international français, de Yeo Moriba (la mère de Mathias et de Paul Pogba) et de l'agente du joueur, Rafaela Pimenta ont expliqué dans un communiqué, que "les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours".



"Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et à des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba", indiquent-ils dans le communiqué.

Dans la vidéo publiée en quatre langues (français, anglais, italien et espagnol), Mathias Pogba affirme que le "monde entier", son club de la Juventus et ses "sponsors" doivent être mis au courant de "certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s'il (Paul Pogba) mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France, s'il est une personne digne de confiance". "Tout cela risque d'être explosif et de faire grand bruit" déclare-t-il en fin de vidéo.

Selon deux sources proches de la famille Pogba contactée par l'AFP, l'international Français doit verser de grandes sommes d'argent s'il veut éviter la diffusion de vidéos soi-disant dommageables.

