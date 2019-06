publié le 27/06/2019 à 09:12

"Tu étais l'officielle. J'étais la maîtresse officielle". Ces mots proviennent d'une lettre de Sidonie Biémont, ancienne compagne d'Adil Rami et mère de ses deux enfants, adressée à Pamela Anderson, qui entretenait une relation avec le footballeur jusqu'à très récemment.

Mardi 25 juin, la star d'Alerte à Malibu a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle quittait l'international français après avoir découvert qu'il la trompait depuis plus de deux ans. "Dévastée", Pamela Anderson affirme que son ex avait "une double vie". "Comment est-ce possible de contrôler les cœurs de deux femmes ainsi ? Je suis certaines qu'il y avait d'autres femmes... C'est un monstre !", avait-elle écrit sur son compte Instagram.

De son côté, le footballeur avait réagi sobrement, également sur son compte Instagram. "En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect", avait-il expliqué, estimant que "comme souvent dans ces situations, l'émotion peut prendre le dessus et laisser s'exprimer des choses excessives".

Une version mise à mal par le contenu des lettres dévoilées dans la nuit du 26 au 27 juin sur le site de la fondation de l'actrice. Celles-ci témoignent des échanges entre Pamela Anderson et Sidonie Biémont, qui raconte : "Pendant presque un an et demi nous avons continué de nous voir en tant qu’amants, il était vraiment discret et me disait que tout prendrait bientôt 'fin'". "De septembre 2017 à début 2019, nous avons eu des relations sexuelles", précise-t-elle.

La mère des deux garçons du joueur de l'OM regrette d'avoir été si naïve. "Je suis tellement bête, j'ai fait confiance, je l'avoue". 'Il m’a juré que mes enfants ne t’avaient jamais rencontrée toi ou ton chien. Il m’a dit que vous n’aviez jamais vécu ensemble. Il m’a dit que tout ceci était politique et qu’il ne pouvait rien y faire". Elle révèle avoir vécue cachée pendant toute cette période, et avoir mis fin à cette relation au début de l'année.

"Je pense que je mérite mieux que ça, d'être cachée et traitée comme ça. Avant ses vacances, il m'a dit de regarder la presse, que tout finirait bientôt. Qu'il m'aimait, nous, et que sa famille lui manquait. (...) Mais la vérité est que je n'en peux plus. J'ai juste besoin de lui en tant que papa, qu'il soit là pour mes enfants", poursuit Sidonie Biémont.

De son côté, Pamela Anderson, qui a souhaité prendre contact avec elle, lui explique qu'elle avait demandé plusieurs fois à Adil Rami de la rencontrer. "Je sais ce que c’est que d’être une mère célibataire. Et j’ai toujours été amie avec les petites amies de mes ex ou qui que ce soit proche de mes enfants. C’est normal".

Un homme manipulateur et jaloux

Dans leurs échanges, les deux femmes décrivent un homme jaloux, manipulateur parfois violent. "Il a été très cruel avec moi parfois", raconte Pamela Anderson, qui confie avoir été "tirée par les cheveux" quand elle lui avait annoncé qu'elle souhaitait le quitter. "Il a écrasé mes deux mains", a-t-elle ajouté.



Unies par la douleur d'avoir été trompées par le même homme, Sidonie Biémont et Pamela Anderson l'affirment toutes les deux : elles ne veulent "plus voir ni entendre" Adil Rami. "Il est trop dangereux", estime la mère de ses deux enfants. Quant à Pamela Anderson, elle souhaite désormais quitter la France.