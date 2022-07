XV de France : 10 victoires en 10 matches, retour sur la saison parfaite des Bleus

10/10 pour le XV de France cette saison, c'est tout simplement historique. En arrachant la victoire face au Japon samedi (20-15), les Bleus ont signé un dixième succès de rang : "L'objectif a été atteint", a souri le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, samedi à Tokyo. À un peu plus d'un an du Mondial 2023 à domicile et quelques mois après le Grand Chelem, cette série d'invincibilité fait du bien.

C'est le meilleur bilan français depuis une série de dix succès, dont huit contre l'Allemagne, établie entre 1931 et 1937. Les hommes de Fabien Galthié n'ont ainsi plus perdu depuis un revers en Australie (33-30), le 17 juillet 2021.

Quasiment un an plus tard, l'Argentine (29-20), la Géorgie (41-15), les All Blacks (40-25), l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Ecosse (36-17), le pays de Galles (13-9), l'Angleterre (25-13) et le Japon (42-23) sont tour à tour venus buter sur le XV de France.

Un très attendu Grand Chelem

Le XV de France a décroché le dixième Grand Chelem de son histoire en dominant l'Angleterre 25 à 13 samedi 19 mars, lors de la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations 2022, 12 ans après son dernier sacre. Forte d'une génération de joueurs incroyables, la France n'a pas tremblée. Cinq Bleus ont été les grands artisans de ce triomphe et de cette saison folle : le demi de mêlée Antoine Dupont, l'ailier Gabin Villière, le pilier Cyril Baille, le N.8 Gregory Alldritt et le centre Gaël Fickou.

Les All-Blacks, cerise sur le gâteau

Si on doit rajouter une cerise sur le gâteau à cette magnifique saison, on pense forcément à cette victoire samedi 20 novembre au Stade de France face aux All Blacks lors de la tournée d'automne. Avec quatre essais inscrits pour un score final de 40-25, l'équipe de France signe là un record : jamais elle n'avait battu la Nouvelle-Zélande avec un tel écart. La dernière victoire de l'équipe de France face aux All Blacks remontait à 2009. Depuis, le XV de France avait enchaîné 14 défaites face à l'équipe néo-zélandaise, triple championne du monde.

Cap sur 2023

Les Bleus n'ont qu'un objectif en tête désormais, si loin, si proche : le Mondial 2023 (8 septembre-28 octobre). Être les rois d'Europe à un an et demi d'une Coupe du monde classe de fait les coéquipiers d'Antoine Dupont au rang des favoris de la compétition reine du rugby mondial. Le capitaine s'en défend toutefois. "Forcément, on l'a tous en tête, cette Coupe du monde : on en parle assez autour de nous, on en parle assez entre nous. Là, on va déjà profiter de cette victoire, de ce Grand Chelem, de la fin de la compétition tous ensemble. On va se projeter plus tard", avait tempéré le demi de mêlée juste après le tournoi.

