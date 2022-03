Six Nations : 1968, 1998, 2010...ces autres Grands Chelems du XV de France

Ce samedi 19 mars, le XV de France a réalisé le dixième Grand Chelem de son histoire dans le Tournoi des Six-Nations, le quatrième depuis l'élargissement à six pays avec l'entrée de l'Italie en 2000. Retour sur l'épopée française dans ce tournoi européen.

En 1968, l'Équipe de France de rugby parvient à réaliser son premier Grand Chelem. L'année précédente, l'Écosse avait privé les Bleus d'un sans-faute. Sous le capitanat de Christian Carrère, les Français battent successivement l'Écosse (8-6), l'Irlande (16-6), l'Angleterre (14-9), et le Pays de Galles (14-9).

Après un nouveau Grand Chelem en 1977, les Bleus parviennent à réaliser le sans-faut en 1981, cette fois-ci au terme de matchs plus rythmé : Écosse (16-9), Irlande (19-13), Pays de Galles (19-15) et Angleterre (16-12) ont ainsi fait les frais des 15 hommes emmenés par Jacques Fouroux et le capitaine Jean-Pierre Rives. Le XV de France l'emporte de justesse lors de ses trois premiers matches, avant de créer la sensation en s'imposant en Angleterre, face à l'équipe de Bill Beaumont, auteur du Grand Chelem en 1980.

1998, la domination Française sur la scène européenne

En 1998, un jeune capitaine, Raphaël Ibanez, 24 ans, 6 sélections, relève le défi de la reconstruction au début du Tournoi. Le jeu débridé, prôné par le duo Skrela-Villepreux, met en exergue le talent d'Olivier Magne. Thomas Castaignède, placé à l'ouverture, illumine le jeu de son talent, alors que Christophe Dominici éclate sur une aile. Résultat, c'est une quasi-domination de la part de la France qui bat l'Angleterre (24-17), l'Écosse (51-16), l'Irlande (18-16) et le pays de Galles (51-0) et remporte le trophée.

Enfin, c'était le dernier Grand Chelem jusqu'à ce samedi, en 2010 Marc Lièvremont parvient à décrocher un sans-faute grâce à son équipe mené par Thierry Dusautoir. Après un parcours quasi-parfait, et des joueurs qui impressionnent par leur maîtrise, le titre se joue comme souvent, lors de la dernière journée, par l'inévitable "Crunch", qui voit la France l'emporter 12 à 10, grâce à trois pénalités de Parra et un drop de François Trinh-Duc, tous marqués avant la mi-temps.

Jonny Wilkinson, qui commence la rencontre sur le banc, marque la pénalité du 12-10 à la 67e minute, réduisant le score, mais le XV de la Rose ne parvient pas à trouver la faille par la suite.