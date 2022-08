Volley - Mondial 2022 : le programme complet des Bleus en heures françaises

Un an après le premier titre de champion olympique de son histoire, le premier sacre mondial pour Earvin Ngapeth et l'équipe de France masculine de volley ? Désormais entraînés par l'Italien Andrea Giani, appelé à la rescousse après le départ soudain en mars du Brésilien Bernardinho, remplaçant du champion olympique Laurent Tillie, les Bleus se présentent avec le plein de confiance en Pologne et en Slovénie.

Légende du volley des années 1990, Giani a déjà connu comme joueur les joies d'un titre mondial (à trois reprises même), à l'inverse des Français, qui ne sont montés qu'une seule fois sur le podium, en 2002, avec le bronze ramené d'Argentine - 4e place en 2014. Mais la France de 2022 est comme ses devancières mise au défi de la constance : confirmer le titre acquis à Tokyo et, dans une moindre mesure, la victoire finale en Ligue des nations le 24 juillet.

Sèchement éjectée du dernier Euro dès les 8es de finale (3-0 contre la République tchèque), un mois après l'or olympique, la bande à Earvin Ngapeth débute cette nouvelle aventure à Ljubljana face à l'Allemagne, vendredi 26 août (17h30). Ses deux autres adversaires dans le groupe D sont la Slovénie, dimanche 28 août (20h30) et le Cameroun, mardi 30 août (17h30).

Les deux 1ers et les quatre meilleurs 3es des six groupes sont qualifiés pour les 8es de finale (3 au 6 septembre, quarts les 7 et 8, demies le 10, finale le 11). En l'absence de la Russie, initialement nation hôte, exclue en raison de l'invasion de l'Ukraine, les principaux concurrents des Bleus semblent être la Pologne, tenante et à domicile, le Brésil, vice-champion en titre, les États-Unis, 3es de la dernière édition et finaliste de la Ligue mondiale en juillet, et enfin l'Italie, lauréate de l'Euro 2021.

Mondial 2022 : les poules

A : Ukraine, Serbie, Tunisie, Porto Rico

B : Brésil, Japon, Cuba, Qatar

C : Pologne, États-Unis, Mexique, Bulgarie

D : France, Slovénie, Allemagne, Cameroun

E : Italie, Canada, Turquie, Chine

F : Argentine, Iran, Pays-Bas, Egypte

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info