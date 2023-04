VOILE : La Transat Paprec prête à marquer l’histoire

Dans les bassins de Concarneau, ce sont vingt-deux skippers qui se préparent pour cette 16è Transat Paprec (ancienne Transat AG2R), vingt-deux skippers qui s’apprêtent à leur façon à marquer l’histoire. C’est en effet la première fois qu’une épreuve de course au large de cette envergure a décidé d’instaurer la mixité comme une règle à part entière.

Historiquement, la Transat Paprec a toujours accueilli des duos mixtes ou féminins, en témoigne la victoire, en 2000, de Karine Fauconnier et Lionel Lemonchois. Mais là, ce seront 11 duos mixtes qui vont s’élancer pour cette première que tous les équipages en lice saluent.

« Cette course historique, qui a toujours su innover, prouve avec ce nouveau format, qu’elle sait être en phase avec son temps. Elle s’annonce aussi intense qu’ont pu l’être chacune des quinze précédentes éditions » explique Joseph Bizard, directeur général d’OC Sport Pen Duick, organisateur de la Transat.

« C’est une évolution normale et bénéfique » appuie Hugo Dhallenne skipper de Région Bretagne – CMB Océane qui partagera la barre avec Chloé Le Bars qui de son côté ajoute « Pour celles qui souhaitent se lancer c’est l’idéal d’autant qu’il n’y aura jamais eu autant de navigatrices à participer à la Transat Paprec".

À l’unisson des autres skippers, Julia Courtois co-skipper de Ageas - Ballay – Cerfrance – Baie de Saint-Brieuc rappelle que « ça va permettre à beaucoup de femmes de prendre rapidement de l’expérience ». « Former autant de femmes en course au large, ça prendrait beaucoup plus de temps » explique celle qui fera équipe avec Maël Garnier.

Ce dernier abonde : « la Transat Paprec permet aux femmes de mettre le pied à l’étrier plus vite ». Cet engagement fort se destine aussi aux jeunes générations, à tous ceux qui rêvent un jour de franchir le pas. « Ça donne une très bonne image à toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons qui veulent s’inscrire dans les clubs de voile, reconnaît Loïs Berrehar (Skipper MACIF). Ça montre que l’on pratique un sport qui est ouvert à tous. »

Le départ de la Transat Paprec sera donné dimanche 30 avril à 13h02 en baie de Concarneau pour un parcours de 3.890 milles à parcourir via La Palma jusqu’à Saint-Barthélémy.

Depuis la première édition en 1992, cette course a consacré des marins aujourd’hui reconnus comme Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Armel Le Cléac’h, Charlie Dalin et plus récemment Thomas Ruyant.



Les 11 duos engagés

Arthur HUBERT - Colombe JULIA (MonAtoutEnergie.fr)

Arnaud MACHADO - Lucie KERUEL (Du Léman à l'Océan)

Guillaume PIROUELLE - Sophie FAGUET (Région Normandie)

Corentin HOREAU - Pauline COURTOIS (Mutuelle Bleue)

Maël GARNIER - Julia COURTOIS (Ageas - Ballay - Cerfrance - Baie de Saint-Brieuc)

Camille Bertel – Pierre leboucher (Cap Ingélec)

Basile Bourgnon - Violette Dorange (Edenred)

Alicia de Pfyffer - Edouard Golbery (Race of science – Verder)

Chloe Le Bars - Hugo Dhallenne (Région Bretagne – CMB Océane)

Gaston Morvan - Anne Claire Le Berre (Région Bretagne – CMB Océane)

Loris Berrehar - Charlotte Yven (Skipper Macif)

