Transat Paprec : 12 duos mixtes au départ de la première transatlantique à armes égales

C’est à Concarneau qu’a été présentée jeudi 23 mars la 16è édition de la Transat Paprec qui s’élancera le 30 avril prochain du port Breton où 12 duos vont tenter de battre le record établi par Nils Palmieri et Julien Villion, vainqueur de l’édition 2021 en 18 jours 05 heures 08 minutes et 03 secondes.

Pour la première fois, c’est en duo mixte que les concurrents s’affronteront sur cette unique transatlantique à armes égales, la seule en Figaro BENETEAU 3. « Cette course historique a toujours su innover, elle prouve avec ce nouveau format, qu’elle sait être en phase avec son temps. Avec 24 hommes et femmes inscrits, ces nouvelles aventures en double mixte sur l’Atlantique s'annoncent aussi intenses qu’ont pu l’être chacune des précédentes éditions » explique Joseph Bizard l’organisateur de la course.

Plusieurs duos semblent bien armés pour la victoire, comme Elodie Bonafous et Martin Le Pape, Sophie Faguet et Guillaume Pirouelle mais aussi Violette Dorange associée à Basile Bourgnon. Le fils de Laurent Bourgnon âgé de 20 ans qui avait l’an passé terminé premier bizuth du championnat de France de Course au Large embarque celle qui fut la plus jeune personne à avoir traversé l’Atlantique en course et en solitaire après avoir été la 1ère personne à avoir traversé la Manche en Optimist à 15 ans. « Nous avons des profils et des parcours similaires, nous sommes tous deux déterminés. Nous avons une belle carte à jouer sur cette épreuve ! » se réjouit Basile Bourgnon

La Transat Paprec avec son parcours de 3 890 milles vers l’île de Saint-Barthélemy a depuis sa première édition en 1992 consacrée des marins aujourd’hui reconnus comme Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Armel Le Cléac’h, Charlie Dalin et plus récemment Thomas Ruyant

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info