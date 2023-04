F1 Academy : Lola Lovinfosse la petite Française en route vers la F1

Lola Lovinfosse est arrivée en Autriche ce mercredi 26 avril où dès vendredi et pour deux jours, elle va participer à la première des sept manches du nouveau championnat de course automobile dédié exclusivement aux pilotes féminines.

Organisé par la FIA et dirigé par la Britannique Suzie Wolff, dernière femme à avoir participé à des séances d’essais en Formule 1 (avec Williams en 2015), ce championnat qui se dispute sur des monoplaces de 165 cv accueille 15 filles de 10 nationalités différentes réparties dans cinq écuries. Lola Lovinfosse est la seule Française.

« C’est une fierté de représenter mon pays dans ce nouveau championnat, c’est aussi un moment important de ma carrière mais il faut que je me démarque le plus vite possible des autres filles pour atteindre mon but qui est de devenir la première Française en Formule 1 »

Intégrée au sein de l’équipe espagnole Campos Racing, la jeune Normande qui a bataillé pendant des mois pour aller glaner des sponsors entre aujourd’hui dans le vif du sujet avec trois courses programmées dès ce week-end. « Les essais de pré-saison ont été bons, il faut maintenant concrétiser en course » conclut Lola.

Lola Lovinfosse, 17 ans, a débuté le karting à l’âge de 8 ans sur le circuit d’Anneville-Ambourville, là où Esteban Ocon et Pierre Gasly ont aussi fait leurs premiers tours de roues. En Formule 4 espagnole depuis deux saisons, elle est désormais dans l’antichambre de la F1. A ce jour, seules cinq femmes ont piloté des monoplaces dans la catégorie reine du sport automobile, la dernière d’entre elles étant l’Italienne Giovanna Amati en 1992 qui n’était pas parvenue à se qualifier pour une course.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info