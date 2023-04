F1 – GP d’Azerbaïdjan : fin de la trêve printanière et nouveau format de week-end

C’est au bord de la mer Caspienne et sur le circuit urbain de Bakou que du 28 au 30 avril le championnat de Formule 1 va reprendre après une inhabituelle trêve de trois semaines due à l’annulation du Grand Prix de Chine pour raison sanitaire.

Alors que Max Verstappen (Red Bull) caracole déjà en tête après les trois premiers Grand Prix, les écuries ont profité de cette pause pour apporter des évolutions à leur monoplace. C’est notamment le cas chez Ferrari où la crise couve mais également chez Alpine qui reste sur un week-end désastreux en Australie avec l’abandon des deux voitures suite à l’accrochage entre Esteban Ocon et Pierre Gasly.

"C'était bien d'avoir une petite pause après le Grand Prix d'Australie pour bien débriefer après la course et analyser le week-end dans son ensemble. Évidemment, ça ne s'est pas bien terminé pour nous mais nous sommes entièrement concentrés sur le fait de rebondir fortement à Bakou. » explique Esteban Ocon qui est impatient de découvrir le nouveau format de week-end.

Car après des mois de discussions entre les directeurs sportifs des écuries et la FIA un nouveau format a été validé pour ce premier des six week-ends comportant des courses sprint à savoir les Grand Prix d’Azerbaïdjan, d'Autriche, de Belgique, du Qatar, des États-Unis et du Brésil.

Ainsi, les vendredis débuteront par une session d’essais libres 1 le matin et une session de qualifications l’après-midi pour établir la grille du Grand Prix de dimanche. Le samedi matin sera consacré aux qualifications de la course sprint de 100 km qui se disputera dans l’après-midi. Cette séance de qualification baptisée « Shootout » sera plus courte que celle des qualifications traditionnelles. Enfin pas de changement pour le dimanche avec le départ du Grand Prix et le podium.

