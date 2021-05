Ivica Kostelic, des pistes enneigées aux vagues océaniques

publié le 27/05/2021 à 14:16

Ce dimanche 30 mai 2021, Ivica Kostelic va prendre le départ de la Normandie Channel Race sur son Class40 "Project Insomnia", une course de 1.000 milles en Manche et en Mer Celtique avec départ et arrivée à Caen.



Cette épreuve marque aussi le début de la saison 2021 pour les monocoques Class40, une saison qui s’achèvera en novembre prochain avec la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Fort de France.



Pour cet ancien skieur professionnel croate qui fut notamment champion du monde en slalom en 2003 et quatre fois médaillé d’argent olympique entre 2006 et 2014, il s’agit là d’une nouvelle carrière qui débute, même si l’intéressé a déjà beaucoup navigué depuis l’arrêt de sa carrière sur les pistes enneigées en 2016.

"C’est ma première course sur l’Atlantique, après 5 ans de course sur un Class 40 en Méditerranée. Mais ce sera aussi ma plus longue course à ce jour. Je suis ravi d’intégrer la Class 40 pour la première fois", s'enthousiasme-t-il.

Entraîné par le Normand Nicolas Jossier, habitué du Tour de France à la Voile et de la Solitaire du Figaro avant que sa vie ne bouleversée en 2015 par un cancer, Ivica Kostelic aura sur cette Normandie Channel Race Calliste Antoine comme co-skipper sur le Class40 estampillé du numéro 130.

Ivica Kostelic Crédit : Normandie Channel Race

J'ai bien l'intention d'être compétitif tout de suite Ivica Kostelic





Après la Normandie Channel Race, le croate s’élancera ensuite sur la Transat les Sables-Horta fin juin puis la Rolex Fastnet Race en août avec comme objectif de bien figurer, toujours en double, sur la Transat Jacques Vabre avant de s’inscrire pour la Route du Rhum 2022 en solitaire cette fois. "J’ai bien l’intention d’être compétitif tout de suite en continuant d’apprendre sur ce bateau hyper fiable. Mais je sais très bien que la nouvelle génération de Class40 est plus rapide. Qu’importe, l’important pour moi est de passer un maximum de temps en mer pour progresser", confie-t-il.

Après Jean Galfione, ancien champion de saut à la perche, Ivica Kostelic sera donc le deuxième médaillé olympique à se lancer dans la voile. Jean Galfione qui a délaissé les stades depuis 2005 avait avant lui participé à la Route du Rhum en 2014 et 2018 et sera lui aussi au départ de la prochaine Transat Jacques Vabre. Un autre skieur avait avant Ivica Kostelic tenté de se faire un nom dans le monde de la voile mais sans succès : Luc Alphand qui s’était lancé à l’assaut de la Transat Jacques Vabre 2011 avant d’abandonner au 5e jour de course.