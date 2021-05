Transat Concarneau - Saint-Barthélémy : les concurrents déjà au cap Finisterre

publié le 14/05/2021 à 18:08

La route est encore longue vers les Antilles car c’est le très redouté cap Finisterre qui se profilait, vendredi 14 mai, pour les 18 duos engagés dans cette transat en double partie mercredi soir du port de Concarneau. Après le départ différé de trois jours à cause des conditions météo, c’est une nuit compliquée qui attend les concurrents car le vent va fortement se lever sur le parcours à emprunter.

"S’il fallait décrire les 48 premières heures de course en trois mots, on opterait pour penchées, humides et inconfortables", raconte Corentin Douguet actuel 8e de la flotte en duo avec Tanguy Le Turquais à la barre de "Queguiner - Innovéo". Les 18 Figaro Bénéteau 3 vont désormais batailler dans un vent de 25 nœuds, avec des rafales entre 30 et 35 nœuds.

Au pointage de 17h vendredi 14 mai, deux duos emmenaient la flotte, quasiment à égalité parfaite en distance au but : Pierre Leboucher et Thomas Rouxel ("Guyot Environnement - Ruban Rose") d'un côté, Loïs Berrehar et Tom Laperche ("Bretagne - CMB Performance") de l'autre.

C'est le dernier coup de pression avant le large du Portugal Tom Laperche





"On est dans le rythme, décrit Tom Laperche. On mange bien. Le bateau est nickel. C’est le dernier coup de pression avant le large du Portugal". Seulement cinq milles nautiques séparent les leaders du duo Élodie Bonafous-Corentin Horeau ("Bretagne - CMB Océane"), 12e, et 40 milles des derniers de la flotte, le duo Nicolas Bertho-Romuald Poirat ("Kriss-Laure"). Les premiers bateaux sont attendus vers le 30 mai à Saint-Barthélémy.