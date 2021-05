Transat Concarneau - Saint-Barthélemy : le départ sera donné mercredi

publié le 10/05/2021 à 12:40

Les 18 duos de la 15e édition de la Transat Concarneau - Saint-Barthélemy sont désormais fixés. Ils ont appris lundi 10 mai dans la matinée la date et l’heure du coup d’envoi de cette course d’une longueur de 3.890 milles. En collaboration avec Météo Consult, la direction de course de l’épreuve a déterminé le moment le plus opportun pour lancer la flotte : ce sera mercredi 12 mai à 17h précises.



Les premières heures de course seront engagées : il va falloir que les marins s’échauffent bien au ponton car il va y avoir plusieurs coups de vent successifs avec des creux de trois mètres. Mais les conditions sont maniables et offrent un bon créneau pour passer le cap Finisterre. "Ce ne sera pas tout à fait la croisière au soleil pour les premiers jours de course, mais la bagarre sera belle", explique Francis Le Goff, directeur de course.

Le départ de la épreuve qui a consacré depuis 30 ans Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Alain Gautier, Armel le Cléac’h, Kito de Pavant, Charlie Dalin ou encore Paul Meilhat avait été reporté en raison des conditions météo très difficiles annoncées durant les premiers jours de course. Il devait être donné dimanche 9 mai à 15h30.