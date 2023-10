Voile : Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse remportent le Défi 24 h Ultim

C’est donc le duo Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse (Banque-Populaire XI) qui a remporté ce Défi des 24 heures Ultim en baie de Lorient et dans le golfe de Gascogne.

Sur un parcours de 500 milles, les deux skippers se sont imposés en 21h13'32'' avec seulement 3'20'' d'avance sur le Maxi Edmond-de-Rothschild barré par Charles Caudrelier et Erwan Israël. Tom Laperche et François Gabart (SVR-Lazartigue) complètent le podium (21h28'23'') devant Anthony Marchand et Thierry Chabagny (Actual Ultim).

A moins d’un mois (le 29 octobre) du départ de la 16è édition de la Transat Jacques Vabre Le Havre – Fort de France, ce rendez-vous lorientais faisait office de dernière confrontation entre ces géants des mers, confrontation à laquelle n’a pas participé Sodebo Ultim 3 barré par Thomas Coville et Thomas Rouxel, leur maxi trimaran a en effet été victime d’une avarie lors d’un entrainement mercredi dernier.



