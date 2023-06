VIDÉO - The Ocean Race : quand des orques attaquent un bateau

Un bateau de la course The Ocean Race a croisé la route de plusieurs orques, près de Gibraltar.

La vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, est impressionnante. Deux bateaux de The Ocean Race, une course à la voile par étapes autour du monde, ont été approchés jeudi 22 juin vers 16h50 par un groupe d'orques dans l'océan Atlantique, à l'ouest de Gibraltar. L'une des deux équipes, le Team JAJO, a filmé une séquence de plus de trois minutes où l'on peut voir distinctement les mammifères s'approcher, et même toucher le voilier. Il n'y a eu ni dégâts, ni blessés, explique le site internet de The Ocean Race.

"Trois orques nous ont foncé dessus et ont commencé à frapper les safrans. C’était impressionnant de voir les orques, des animaux magnifiques, mais c’était aussi un moment dangereux pour nous en tant qu’équipe", a réagi le skipper de Team JAJO, Jelmer van Beek, interrogé après les faits. "Nous avons affalé les voiles et ralenti le bateau aussi rapidement que possible et, heureusement, après quelques attaques, ils se sont éloignés… C’était un moment effrayant", a-t-il assuré.



Les attaques d'orques deviennent de plus en plus répandues dans la région de Gibraltar, note The Ocean Race. Trois bateaux au moins ont été coulés par ces mammifères marins, pour des raisons que les scientifiques ne sont pas parvenus à élucider pour le moment.



