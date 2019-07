publié le 19/07/2019 à 15:55

Alan Roura, à bord de l’Imoca "La Fabrique", a franchi la ligne d’arrivée vendredi 19 juillet 2019 à 12h20 TU (14h20 heure suisse). En mettant 7 jours, 16 heures et 55 minutes pour rallier le phare d'Ambrose (sortie du port de New York) et le cap Lizard (pointe sud-ouest de l'Angleterre), le jeune Suisse améliore le précédent record de 12 heures et 25 minutes, établi par Marc Guillemot, à bord de l’Imoca Safran en 2013.

Alan Roura vient donc d’inscrire son nom au palmarès des marins les plus rapides à parcourir l’Atlantique d’Ouest en Est. Le skipper suisse, qui navigue depuis l’âge de 8 ans, avait disputé sa première mini transat à tout juste 20 ans. Trois ans plus tard, il fut à 23 ans le plus jeune marin à boucler le Vendée Globe (12e sur un bateau à peine plus jeune que lui).

7e de la dernière Route du Rhum, Alan Roura, qui s’est marié le mois dernier, sera au départ en octobre prochain de la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Bahia, au Brésil.