Solitaire du Figaro 2019 : le sacre de Yoann Richomme

publié le 26/06/2019 à 12:42

En franchissant la ligne d’arrivée en 4e position mercredi 26 juin à la mi-journée à Dieppe, Yoann Richomme s’est adjugé la victoire au classement général de cette Solitaire du Figaro 2019 à l’issue de cette 4e et ultime étape, remportée par Eric Péron sur le fil devant Armel Le Cléac’h.

Yoann Richomme, qui a remporté la 1re étape entre Nantes et Kinsale en Irlande, remporte sa deuxième Solitaire en huit participations, trois ans après son premier succès glané à La Rochelle en 2016.

À 35 ans, le skipper de "HelloWork-Groupe Télégramme" ajoute une ligne de plus à son palmarès. Grand, calme, barbu, Yoann Richomme a découvert la voile dès son plus jeune âge sur le voilier familial. Ce n’est seulement qu’en 2010 qu’il débute sa carrière de skipper.

Les succès s’enchaînent

Les succès s’enchaînent puisqu’il remporte donc la Solitaire du Figaro 2016 puis la Route du Rhum 2018 en Class40 après avoir été vice-champion de France en 2013 et en 2016, 2e de la Transat AG2R La Mondiale 2014, 2e de la Transat Jacques Vabre 2013.

Yoann Richomme, qui est également ingénieur naval et qui a passé une partie de l’avant saison à préparer et à développer le monocoque Figaro3 sur lequel les 47 concurrents ont navigué, s’impose avec brio, laissant ses adversaires à plus d’une heure au classement général.

Les stars des courses transatlantiques loin au général

Cette 50e édition de la Solitaire était marquée par la présence de nombreux skippers de renom comme Armel Le Cléac’h, Loick Peyron, Alain Gautier, Michel Desjoyeaux ou encore Yann Eliès et Jérémie Beyou. Mais les stars des courses transatlantiques terminent loin au classement général.