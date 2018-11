publié le 23/11/2018 à 15:21

Eux savent comment battre la Croatie en finale ! Les Bleus du football soutiennent les Bleus du tennis, à quelques heures de la finale de Coupe Davis qui les oppose aux Croates. Une vidéo a été publiée sur le compte Twitter de l'Équipe de France de football, où une dizaine de joueurs et membres du staff, envoient leurs encouragement à Yannick Noah et les siens.



"J'espère que Lille vous portera chance" lance Benjamin Pavard, originaire des Hauts-de-France. Olivier Giroud, lui, leur demande de "ramener la coupe à la maison", en clin d’œil à l'hymne des Bleus durant la Coupe du Monde. "Allez les Bleus, la force est en vous" a déclaré plus solennellement Didier Deschamps, "convaincu que tout va bien se passer".

Reste à savoir si ce message de la part de nos champions du monde, suffira à vaincre la Croatie de Marin Cilic et que ce France/Croatie, chapitre 2 offrira le même dénouement qu'en juillet dernier. On aimerait être aussi "convaincu" que Didier Deschamps.

Les Bleus du foot soutiennent les Bleus du Tennis pour la Finale de la Coupe Davis contre la... Croatie ! ¿ ¿¿¿¿ #TousEnBleu pic.twitter.com/gHUpRNyvMJ — Equipe de France ¿¿ (@equipedefrance) 23 novembre 2018