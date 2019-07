publié le 14/07/2019 à 15:47

Finale mouvementée à Wimbledon sur le gazon londonien, samedi 13 juillet, alors que Nicolas Mahut disputait la finale du double messieurs avec son coéquipier Edouard Roger-Vasselon. C'est lors du premier set que le Français a pris un smash de Robert Farah en pleine tête. Plus de peur que de mal. Le joueur s'effondre immédiatement au sol et reste à terre pendant plusieurs secondes.

Son coéquipier vient à son secours, tout comme ses deux adversaires qui passent de l'autre côté du court pour vérifier l'état de Nicolas Mahut. L'arbitre descend de sa chaise et demande à ce que l'assistance médicale prodigue les premiers soins au tennisman, a remarqué Le Figaro. Quand Nicolas Mahut se relève, le visage caché par ses mains, le public applaudit pour soutenir le Français. Après quelques minutes de repos, Mahut retourne sur le court pour finir le match.



Au cinquième set, la paire française finira par s'incliner 6-7, 7-6, 7-6, 6-7, 6-3 après une partie de 4h57 et quatre tie-breaks, soit quatre minutes de moins que le record de la finale de double la plus longue de Wimbledon. Nicolas Mahut est déjà connu pour avoir perdu finalement le match le plus long de l'histoire en 2010 : 11 heures et 5 minutes qui s'est déroulé sur trois jours. Résultat : 4-6, 6-3, 7-67, 63-7 et... 68-70.