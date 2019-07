Meghan Markle à Wimbledon sans Kate Middleton mais avec un détail symbolique

Elle portait une tenue simple et élégante noire et blanche

La duchesse arborait un petit collier avec une lettre "A" en or

Meghan Markle est, elle aussi, venue encourager les joueuses de tennis lors du tournoi de Wimbledon. Comme sa belle-sœur Kate Middleton un peu plus tôt, Meghan est venue faire une petite apparition dans les gradins britanniques. Si Kate est venue assister à un match de l'une de ses compatriotes qui a finalement triomphé de son adversaire, Meghan a encouragé l'Américaine Serena Williams, une grande amie personnelle de l'ancienne actrice de la série Suits.

Plusieurs détails ont frappé les amoureux de la famille royale et les amateurs de joaillerie. Tout d'abord, Meghan et Kate n'ont pas fait le déplacement ensemble. Pour l'heure, elles ne sont pas apparues côte à côte dans les tribunes ce qui ne fait que relancer les rumeurs de tensions entre les deux femmes. Elles se retrouveront certainement samedi 6 juin pour le baptême très discret du petit Archie.

Les bijoux de l'épouse du prince Harry ont aussi attiré l’œil des photographes. Meghan arborait deux nouvelles pièces relativement discrètes : un petit pendentif en or représentant la lettre A comme Archie, son fils. Et un petit cœur en saphir sur une bague estimée à 3.000 livres (3.340 euros). des bijoux plus modestes que sa bague de fiançailles à laquelle elle a ajouté un bon nombre de diamants.