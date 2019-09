publié le 06/09/2019 à 11:14

C'est en partant de l'urgence écologique qui secoue la planète que Yannick Noah, invité de RTL, a développé sa philosophie personnelle : un message est bien mieux accepté s'il est donné avec sourire et bienveillance.

"Dans le monde politique, certains n'ont pas encore eu cette prise de conscience écologique. C'est maintenant qu’il faut réagir, il faut qu'on soit guidés. Nous, citoyens, on a besoin d'être guidés. (...) On a besoin de comprendre qu'il y a urgence, mais aussi que c'est possible. Ça va le faire", analysait avec optimisme le chanteur.

"On peut donc faire passer des messages avec le sourire, renchérissait Yves Calvi. "C'est plus efficace. J'en suis sûr", expliquait l'ancien champion de tennis. "Je suis coach et je m'amuse souvent avec cette anecdote. Vous savez, il y a souvent ces parents - qui adorent leurs gamins qui jouent - et qui sont sur le bord du court. Et le gamin stresse. C'est normal, un match, c'est toujours un stress. Et les parents hurlent : 'MAIS CALME-TOI ! MAIS DÉTENDS-TOI !' Vous imaginez le gamin à ce moment-là... Je crois que pour être entendu, il faut parler doucement."

Un conseil adressé à nos dirigeants et aux militants écologistes mais aussi une technique pacifique qui peut se révéler payante dans la vie quotidienne.