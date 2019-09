Classement ATP : Djokovic sous la menace de Nadal, Federer toujours 3e

Rafael Nadal à New York le 8 septembre 2019

et AFP

publié le 09/09/2019 à 11:32

Le record de titres en Grand Chelem de Roger Federer à portée de fusil et bientôt un retour à la place de numéro 1 mondial ? Vainqueur de l'US Open au bout du suspense, après 4h49 d'un combat intense (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4) face au jeune Russe Daniil Medvedev (23 ans), dimanche 8 septembre à New York, Rafael Nadal est bien sûr le grand gagnant au classement ATP.

Lundi 26 août, l'Espagnol de 33 ans comptait 3.740 points de retard sur le Serbe Novak Djokovic. Deux semaines plus tard, l'écart s'est réduit à 640 points. "Djoko", tenant du titre à Flushing Meadows, est tombé dès les 8es de finale, contraint à l'abandon face au Suisse Stan Wawrinka.

Un autre Suisse complète toujours le podium, à 38 ans : Roger Federer, bien sûr. Mais lundi 9 septembre, "RF" doit surtout s'inquiéter de voir "Rafa" lui piquer l'un de ses records les plus mythiques : vainqueur de 20 titres dans les Majeurs (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open), il ne possède plus qu'une longueur d'avance sur son rival espagnol. Le record sera-t-il égalé dès le prochain Roland-Garros ? Battu à cette occasion ?

Monfils 12e mondial, Tsonga 61e

Par ailleurs, Medvedev, finaliste vaillant mais malheureux face à Nadal, grimpe au 4e rang du nouveau classement ATP (+1 place). Le premier Français reste Gaël Monfils, quart-de-finaliste du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Le Francilien de 33 ans occupe la 12e place (+1). Suivent Benoît Paire (23e, +3), Lucas Pouille (26e, +1), Gilles Simon (37e, +3) et Richard Gasquet (41, -5). 61. Jo-Wilfried Tsonga pointe au 61e rang (+4).

Le classement ATP au 9 septembre :

1. Novak Djokovic (SRB) 9.865 points

2. Rafael Nadal (ESP) 9.225

3. Roger Federer (SUI) 7.130

4. Daniil Medvedev (RUS) 5.235 (+1)

5. Dominic Thiem (AUT) 4.575 (-1)

6. Alexander Zverev (GER) 4.095

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.420 (+1)

8. Kei Nishikori (JPN) 3.375 (-1)

9. Karen Khachanov (RUS) 2.810

10. Roberto Bautista (ESP) 2.575

11. Fabio Fognini (ITA) 2.475

12. Gaël Monfils (FRA) 2.455 (+1)

13. Matteo Berrettini (ITA) 2.245 (+12)

14. David Goffin (BEL) 2.055 (+1)

15. Borna Coric (CRO) 2.025 (-3)

16. Diego Schwartzman (ARG) 1.995 (+5)

17. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1.895 (+1)

18. Kevin Anderson (RSA) 1.870 (-1)

19. Stan Wawrinka (SUI) 1.805 (+5)

20. John Isner (USA) 1.805 (-6)

...

23. Benoît Paire (FRA) 1.508 (+3)

26. Lucas Pouille (FRA) 1.430 (+1)

37. Gilles Simon (FRA) 1.240 (+3)

41. Richard Gasquet (FRA) 1.200 (-5)

55. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 1.003 (-7)

59. Adrian Mannarino (FRA) 961 (-2)

61. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 955 (+4)

72. Ugo Humbert (FRA) 821 (-9)

73. Jérémy Chardy (FRA) 815 (+1)

82. Corentin Moutet (FRA) 660

98. Grégoire Barrère (FRA) 558 (+11)

100. Antoine Hoang (FRA) 554 (+4)