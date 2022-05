Roland-Garros : Jo-Wilfried Tsonga battu au 1er tour pour le dernier match de sa carrière

Une fin triste, mais quelle dernière danse ! L'espoir aura longtemps duré sur le court Philippe-Chatrier ce mardi. Jo-Wilfried Tsonga a bataillé, résisté, et alors que la porte d'un cinquième set s'est entrouverte, une douleur au dos a poussé le Français à s'incliner au premier tour face à Casper Ruud, numéro 8 mondial : 6-7, 7-6, 6-2, 7-6.

Le Français, donné sèchement perdant sur le papier face au redoutable norvégien, a prolongé le plaisir tant qu'il a pu pour le dernier match annoncé de sa carrière. Si sa tête, son jeu étaient bien présents, son corps a dit non en fin de quatrième manche. Gêné à l'épaule, "Jo" s'incline donc pour le 705 et dernier match de sa carrière, sous l'ovation nourrie d'émotion du public du court Philippe-Chatrier.

En avril dernier, Tsonga avait annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après ce Roland-Garros 2022, le 15e de sa longue carrière. "Mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là. Ma tête me dit : ‘Tu peux jouer toute ta vie’, mais mon corps me dit : ‘Tu n’es plus capable d’aller plus loin que ce que je te donne'", expliquait-il.

